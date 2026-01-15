Die aus Sicht der Regierungskoalition wohl beste Nachricht dieser Woche kam am Donnerstagmorgen. Da teilte das Statistische Bundesamt mit, dass die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr doch gewachsen sei. Um 0,2 Prozent. Haarscharf am dritten Rezessionsjahr vorbeigeschrammt – das ist noch nicht ganz die Aufschwungerzählung, die sich die Regierung vorgenommen hat. Aber es ist ein Anfang.
Das Jahr ist noch jung, die Koalition streitet bereits über die Erbschaftsteuer und das Arbeitszeitgesetz. Wie heikel wird 2026 für Schwarz-Rot?
Von Georg Ismar, Henrike Roßbach, Berlin
Wachstum:Drittes schlechtes Jahr für deutsche Wirtschaft
Die Deutschen sind verunsichert. Die Industrie steckt in der Krise, das alte Exportmodell ist schwer angeschlagen. Jetzt richten sich alle Blicke auf die Bundesregierung: Bringt sie die Wirtschaft wieder in Schwung?
