BundesregierungEine „Bitte“ an den Partner – und neue Diskussionen

Lesezeit: 3 Min.

Friedrich Merz beim Neujahrsempfang der örtlichen Wirtschaft in Halle: Die Arbeitsleistung der deutschen Volkswirtschaft sei nicht hoch genug, sagt der Kanzler.
Friedrich Merz beim Neujahrsempfang der örtlichen Wirtschaft in Halle: Die Arbeitsleistung der deutschen Volkswirtschaft sei nicht hoch genug, sagt der Kanzler.

Das Jahr ist noch jung, die Koalition streitet bereits über die Erbschaftsteuer und das Arbeitszeitgesetz. Wie heikel wird 2026 für Schwarz-Rot?

Von Georg Ismar, Henrike Roßbach, Berlin

Die aus Sicht der Regierungskoalition wohl beste Nachricht dieser Woche kam am Donnerstagmorgen. Da teilte das Statistische Bundesamt mit, dass die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr doch gewachsen sei. Um 0,2 Prozent. Haarscharf am dritten Rezessionsjahr vorbeigeschrammt – das ist noch nicht ganz die Aufschwungerzählung, die sich die Regierung vorgenommen hat. Aber es ist ein Anfang.

