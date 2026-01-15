Die aus Sicht der Regierungskoalition wohl beste Nachricht dieser Woche kam am Donnerstagmorgen. Da teilte das Statistische Bundesamt mit, dass die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr doch gewachsen sei. Um 0,2 Prozent. Haarscharf am dritten Rezessionsjahr vorbeigeschrammt – das ist noch nicht ganz die Aufschwungerzählung, die sich die Regierung vorgenommen hat. Aber es ist ein Anfang.