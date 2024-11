Gut drei Monate muss sich Friedrich Merz noch gedulden, bis er weiß, ob er Olaf Scholz tatsächlich als Bundeskanzler nachfolgen wird. Was aber bereits feststeht: Die Staatskasse wird auch nach der geplanten Neuwahl des Bundestags am 23. Februar nicht voller sein als derzeit, weshalb der Kanzlerkandidat der Union am Mittwoch eine erste überraschende Kurskorrektur von CDU und CSU andeutete. Beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung in Berlin zeigte sich Merz grundsätzlich offen dafür, die Schuldenbremse des Grundgesetzes zu reformieren. Das hatte er bisher stets abgelehnt.