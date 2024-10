Statt mit einem kleinen Plus rechnet Wirtschaftsminister Habeck für 2024 nun mit einem leichten BIP-Rückgang. Für 2025 und 2026 ist er dagegen optimistisch – wenn eine Voraussetzung erfüllt ist.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Robert Habeck ist schon von Amts wegen ein unverbesserlicher Optimist. Nun jedoch hat den Bundeswirtschaftsminister die raue konjunkturelle Wirklichkeit eingeholt. Das zeigt die neue Wachstumsprognose der Bundesregierung, die Habeck am kommenden Mittwoch in Berlin offiziell vorstellen wird. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung geht der Minister davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr preisbereinigt um 0,2 Prozent schrumpfen und die leichte Rezession des Vorjahres sich damit fortsetzen wird. Noch vor wenigen Monaten hatte Habeck für 2024 statt eines Rückgangs einen Zuwachs um 0,3 Prozent vorhergesagt.