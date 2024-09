Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Es war ein Prestigeprojekt der Bundesregierung, das von Beginn an Fragen aufwarf: Fast zehn Milliarden Euro sollte der US-Konzern Intel aus der Berliner Staatskasse erhalten, damit er eine Fabrik für Hochleistungscomputerchips in Magdeburg baut und 3000 Arbeitsplätze in der sachsen-anhaltinischen Landeshauptstadt schafft. Nicht wenige Experten hielten die Subventionssumme von Beginn an für deutlich zu hoch, deckt sie doch fast ein Drittel der geplanten Gesamtinvestitionen in Höhe von rund 33 Milliarden Euro ab. Nun kommt es für die Regierung jedoch noch ärger: Weil Intel in Schwierigkeiten steckt und ein Sparprogramm auflegen musste, soll der Bau des Werks um zwei Jahre verschoben werden – mindestens.