Die neue Suche nach Nähe wird in einem kühlen Ausschussraum beginnen. Wo sonst der Wirtschaftsausschuss des Parlaments tagt, kommen am Montag im Saal E.200 des Paul-Löbe-Hauses gleich vier Dutzend führende Manager der deutschen Wirtschaft mit Wirtschaftspolitikern der Grünen-Fraktion und deren Fraktionsspitze zusammen. Ins Leben rufen wollen die Grünen dann ihren neuen Wirtschaftsbeirat für diese Legislaturperiode.
Neue Wirtschaftsstrategie: Die Grünen reden jetzt auch mit Investmentbankern
Beim Klimaschutz will die Partei nach Monaten der Zurückhaltung wieder in die Offensive kommen. Dabei sollen neue Pläne zum Umbau der Wirtschaft helfen – und Gespräche mit Managern.
Die Einigung der Koalition zum Heizungsgesetz bedeutet nicht nur ein bisschen Rache an Robert Habeck – sondern das endgültige Scheitern der grünen „Transformation“ als politisches Projekt. Wie konnte es dazu kommen?
