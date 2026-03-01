Die neue Suche nach Nähe wird in einem kühlen Ausschussraum beginnen. Wo sonst der Wirtschaftsausschuss des Parlaments tagt, kommen am Montag im Saal E.200 des Paul-Löbe-Hauses gleich vier Dutzend führende Manager der deutschen Wirtschaft mit Wirtschaftspolitikern der Grünen-Fraktion und deren Fraktionsspitze zusammen. Ins Leben rufen wollen die Grünen dann ihren neuen Wirtschaftsbeirat für diese Legislaturperiode.