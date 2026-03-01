Zum Hauptinhalt springen

Neue WirtschaftsstrategieDie Grünen reden jetzt auch mit Investmentbankern

"Nach einem Jahr Merz heißt es Wirtschaftsfrust statt Wirtschaftswende", sagt Katharina Dröge, Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen.
„Nach einem Jahr Merz heißt es Wirtschaftsfrust statt Wirtschaftswende“, sagt Katharina Dröge, Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Beim Klimaschutz will die Partei nach Monaten der Zurückhaltung wieder in die Offensive kommen. Dabei sollen neue Pläne zum Umbau der Wirtschaft helfen – und Gespräche mit Managern.

Die neue Suche nach Nähe wird in einem kühlen Ausschussraum beginnen. Wo sonst der Wirtschaftsausschuss des Parlaments tagt, kommen am Montag im Saal E.200 des Paul-Löbe-Hauses gleich vier Dutzend führende Manager der deutschen Wirtschaft mit Wirtschaftspolitikern der Grünen-Fraktion und deren Fraktionsspitze zusammen. Ins Leben rufen wollen die Grünen dann ihren neuen Wirtschaftsbeirat für diese Legislaturperiode.

