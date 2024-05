Im Haushaltsstreit verhärten sich die Fronten: Finanzminister Lindner will sparen, einige Kabinettskollegen wollen draufsatteln. Beide Seiten hoffen auf den Kanzler - aber der hat kaum Spielraum.

Von Markus Balser, Michael Bauchmüller, Bastian Brinkmann, Claus Hulverscheidt, Georg Ismar, Paul-Anton Krüger und Henrike Roßbach, Berlin

Christian Lindner steht am Ufer des Lago Maggiore, die Wellen plätschern gegen den Kai, gleich wird er per Boot auf eine der Inseln übersetzen. Auf welche, weiß er zwar nicht so genau, aber ein Dinner wird es geben und wohl auch Gitarrenmusik, alles im Kreise seiner Amtskollegen aus den sieben führenden Industriestaaten (G7), die hier im italienischen Stresa zwei Tage zusammenhocken.