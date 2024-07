Sicher, so kann man es auch sehen: die Investitionen auf Rekordniveau, die Staatsschuldenquote im Sinkflug, die Wirtschaftswende eingeleitet, die Budgetkonsolidierung fortgesetzt. Toller Haushalt, tolle Stimmung, tolle Koalition also?

Es spricht für Christian Lindner, dass er an diesem Mittwoch zwar die Vorzüge des Etatentwurfs für 2025 aufzählt, aber nicht so tut, als sei der Weg bis zur Fertigstellung des 1400-Seiten-Werks ein sonntäglicher Spaziergang gewesen. 80 Stunden mussten Kanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und er selbst verhandeln, bevor der Kompromiss stand. Nächte wurden zum Tag gemacht, Fristen verlängert, selbst gesetzte Termine verschoben.

„Die Arbeit an diesem Regierungsentwurf war außerordentlich intensiv“, sagt der Bundesfinanzminister unmittelbar, nachdem er vor der himmelblauen Wand im großen Saal der Bundespressekonferenz Platz genommen hat. Bis „an die Grenzen der Kompromissfähigkeit innerhalb des Kabinetts“ habe man herangehen müssen. Auch sei die Arbeit mit der Verabschiedung des Entwurfs durch die Ministerriege keineswegs erledigt. Vielmehr gebe es im Haushalt noch eine sogenannte globale Minderausgabe, letztlich also eine Lücke von 17 Milliarden Euro, die im Zuge der Bundestagsberatungen im Herbst noch deutlich reduziert werden müsse.

Im Finanzplan für 2028 klafft ein Loch von 39 Milliarden Euro

Das noch viel größere Loch allerdings klafft in der Finanzplanung für die Folgejahre, wie Lindner selbst einräumt. Allein 2028 bestehe wegen des Auslaufens des Bundeswehr-Sondervermögens und steigender Sozialausgaben ein „Handlungsbedarf, der außerordentlich ist“ – genauer: knapp 39 Milliarden Euro. „Über die Auflösung dieses Handlungsbedarfs werden wir in diesem Land reden müssen“, betont der Minister, denn es gehe um nicht weniger als um eine politische Grundsatzentscheidung, der sich nicht nur die Ampelkoalition, sondern auch die nächste Bundesregierung werde stellen müssen. „Es ist letztlich die Frage: Lösen wir das Problem über die Ausdehnung des Staates, über Steuern und Schulden, oder über Wachstum und Strukturreformen?“, sagt Lindner, der an diesem Punkt längst den Anzug des Bundesfinanzministers abgelegt und ins Beinkleid des FDP-Vorsitzenden geschlüpft ist. In gut 14 Monaten, das nur zur Erinnerung, ist Bundestagswahl.

Dass die Regierung Ende kommenden Jahres noch so aussehen wird wie derzeit, glauben nach Abschluss dieser Haushaltsverhandlungen wohl nicht einmal mehr die Beteiligten selbst. Zu schrill waren etwa die verbalen Attacken aus der SPD-Fraktion auf Lindner, zu barsch wiederum die Reaktionen der FDP, zu sauer manche Politikerinnen und Politiker vor allem der Grünen, die den Ampel-Oberen vorwerfen, auf das üble Spiel der AfD hereingefallen zu sein. Die Rechtspartei hatte die Haushaltsverhandlungen in der Tat dazu genutzt, um bei den Bürgern den Eindruck zu erwecken, die Bundesregierung kürze in Deutschland Sozialleistungen, um die eingesparten Mittel an Flüchtlinge und Menschen im Ausland verteilen zu können.

Aus dem Miteinander ist längst ein Nebeneinander geworden

Weil das Geld knapp ist, spielten tatsächlich alle Beteiligten mit harten Bandagen, insbesondere Scholz und Lindner. Obwohl Scholz von der Idee einer neuerlichen Aussetzung der Schuldenbremse keineswegs überzeugt war, forderte er auf Druck seiner Fraktion selbiges bis zum Schluss immer wieder ein. Außergewöhnliche Zeiten, so hatte Fraktionschef Rolf Mützenich es dem Kanzler mit auf den Weg gegeben, erforderten auch außergewöhnliche Mittel. Die Schuldenbremse hindere den Staat jedoch daran, jene Gelder zu investieren, die zur Sicherung von Frieden, Wachstum und Wohlstand notwendig seien. Die Regierung müsse deshalb wie schon in den Vorjahren noch einmal eine haushaltspolitische Notlage ausrufen.

Lindner keilte ebenso entschlossen zurück. Es sei noch keine Notlage, wenn die Bundesregierung nicht genug Geld habe, um der SPD all ihre Wünsche zu erfüllen, heißt es bei den Liberalen. Und noch etwas spielt eine Rolle: Da selbst in der CDU/CSU mittlerweile manche an der Sinnhaftigkeit der Defizitregel zweifeln, sieht der Finanzminister in einer entschlossenen Pro-Schuldenbremsen-Haltung längst ein Alleinstellungsmerkmal und ein Gewinnerthema für die FDP im aufziehenden Bundestagswahlkampf.

Vizekanzler Habeck hielt sich aus dem Grundsatzstreit zwar raus, schaffte es aber auch nicht, dem Haushalt seinen Stempel aufzudrücken. Ergebnis ist, dass das allseitige Misstrauen weiter gewachsen und das Hochseil, auf dem die Regierenden turnen, noch dünner geworden ist. Noch vor zwei Jahren, so sagt ein führender Koalitionär, habe die Beilegung interner Konflikte oft ein neues Gemeinschaftsgefühl ausgelöst. Davon könne längst keine Rede mehr sein. Zwar werde das Regierungsbündnis bis zum Wahltag halten, weil ein vorzeitiger Bruch keiner der drei Parteien helfe. Aus dem Miteinander aber sei ein Nebeneinander geworden. Immerhin: Zumindest in diesem Punkt sind sich die Koalitionäre wohl einig.