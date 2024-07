Die Spitzen der Ampelkoalition haben sich nach monatelangem Streit auf den Entwurf des Bundeshaushalts für 2025, ein Paket zur Stärkung des Wirtschaftswachstums und einen Nachtragsetat für das laufende Jahr geeinigt. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung gelang es Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ), Finanzminister Christian Lindner ( FDP ) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am frühen Freitagmorgen, den Konflikt beizulegen.

In Regierungskreisen hieß es, man habe die bisherige Lücke in der Finanzplanung für 2025 durch Umschichtungen schließen können. Es sei deshalb nicht erforderlich, eine Notlage zu erklären, die zur Aussetzung der Schuldenbremse berechtigt hätte. Unter anderem sollen die Haushaltszuschüsse für Investitionen der Bahn gekürzt und durch eine höhere Eigenkapitalzufuhr ersetzt werden. Diese Konstruktion hat für den Bund den Vorteil, dass die Bahn-Mittel durch Darlehen finanziert werden können, ohne dass diese auf die Schuldenbremse angerechnet werden. Scholz, Lindner und Habeck wollen die Ergebnisse ihrer Beratungen um elf Uhr der Öffentlichkeit vorstellen.

Scholz rechtfertigt die Ergebnisse gegenüber der SPD-Fraktion

Während die Entscheidungen bei der FDP auf große Zustimmung stießen, reagierten SPD und Grüne zunächst zurückhaltend. Vor allem die Sozialdemokraten hatten im Vorfeld verlangt, wegen der Kosten des Kriegs in der Ukraine und anderer außergewöhnlicher Belastungen erneut einen Notlagenbeschluss herbeizuführen und die Schuldenbremse auszusetzen. Sie verweisen auch auf die massiven Investitionen, die notwendig seien, um das Land klimagerecht umzubauen, die Infrastruktur zu sanieren und die innere wie die äußere Sicherheit zu stärken. Die notwendigen Summen seien ohne zusätzliche Schulden nicht zu stemmen.

Scholz hatte sich trotz dieses Votums auf die Seite Lindners gestellt, der eine erneute Umgehung der Schuldenregel strikt ablehnt und nach Überwindung der Corona-Pandemie und der Energiepreiskrise zur „haushaltspolitischen Normalität“ zurückkehren will. Hätten sich die drei Spitzenpolitiker des Ampel-Bündnisses nicht geeinigt, wäre die Koalition gut ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl wohl geplatzt.

Der Kanzler sprach nach SZ-Informationen am Freitagmorgen in einer Sondersitzung der SPD-Bundestagsfraktion von einem „guten Paket“. Man habe viel Zeit und Mühe darauf verwendet, „dass da etwas steht, was Sinn macht.“ Beim Bürgergeld seien keine Kürzungen geplant, man wolle jedoch sicherstellen, dass Bezieher, die nebenher schwarzarbeiteten, sanktioniert würden.

Die Grünen-Fraktion dankte in einer Sondersitzung ihrem Verhandlungsführer Habeck für dessen Arbeit, nahm die Ergebnisse der Beratungen aber ebenfalls zurückhaltend auf. Der Regierungsentwurf für den Haushalt stehe zwar, werde aber vor der endgültigen Verabschiedung im Bundestag noch von den Abgeordneten beraten – und ziemlich sicher verbessert, hieß es in Fraktionskreisen.