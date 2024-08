Als Reaktion auf die Wirtschaftskrise in Libanon haben Dutzende Menschen erneut Banken angegriffen. In der Hauptstadt Beirut wurden einem dpa-Reporter zufolge Fenster zerschlagen, Brände gelegt und Reifen angezündet. Organisiert hatte die Proteste der Verband Depositers Outcry Association. Die Demonstranten forderten eine Lösung für ihre in Banken eingefrorenen Ersparnisse. Die seit Jahren dauernde Lage sei „inakzeptabel“. Libanon steckt seit 2019 in seiner schlimmsten Wirtschaftskrise, die Devisen gehen aus. Banken haben strenge Limits für Abhebungen in Fremdwährung veranlasst. Viele Libanesen haben Dollar-Konten und kommen nicht mehr an ihre Ersparnisse.