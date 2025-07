Die Fallzahlen bei der Wirtschaftskriminalität in Deutschland sind 2024 deutlich gestiegen. Allein beim Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen gab es ein Plus von 847,6Prozent, wie das Bundeskriminalamt (BKA) mitteilte. Dazu habe ein umfangreiches Ermittlungsverfahren in Schleswig-Holstein beigetragen, bei dem es um Betrug und Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen gegangen sei. Wie das BKA in Wiesbaden mitteilte, wurden im zurückliegenden Jahr 61358 Wirtschaftsdelikte von der Polizei registriert, knapp 58 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Die Aufklärungsquote lag demnach bei rund 89 Prozent (2023: 85,2 Prozent). Die Schadenssumme der Wirtschaftskriminalität betrug 2024 laut BKA 2,76 Milliarden Euro (2023: 2,68 Milliarden Euro).