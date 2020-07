Die Länder Europas müssen die Energiewende nach Ansicht von Wirtschaftsforschern deutlich beschleunigen, um die international vereinbarten Klimaziele einzuhalten. Laut einem aktuellen Gutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) müsste in den EU-Staaten im Jahr 2030 um 60 bis 65 Prozent weniger Kohlendioxid aus Schloten und Auspuffen kommen als 1990, soll die Erderwärmung in dem im Klimaschutzabkommen von Paris avisiertem Rahmen bleiben. Bis 2040 müsste der Primärenergiebedarf nach Berechnungen derDIW-Forscher dafür komplett aus erneuerbaren Energiequellen () gedeckt werden, also ohne Kohle, Öl oder Gas, aber auch ohne Atomstrom. Ein solcher Umbau würde laut Gutachten mindestens 3,3 Billionen Euro kosten -angesichts erwarteter Klimaschäden nennen die Wirtschaftsforscher das "kostengünstig". Bisher hat sich die EU eine Reduktion der CO₂-Emissionen um 40 Prozent bis 2030 vorgenommen - was nach DIW-Berechnungen bei weitem nicht ausreicht, um 2050 zu einer klimaneutralen Wirtschaft in Europa zu gelangen. Die EU-Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen strebt im Rahmen ihres "Green Deal" nun zwar an, den CO₂-Ausstoß um 50 bis 55 Prozent zu reduzieren. Das DIW-Gutachten stützt jedoch Bestrebungen, die EU-Staaten auf deutlich strengere Klimaziele zu verpflichten.