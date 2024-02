Der Bundestag hat das umstrittene Wachstumspaket für Unternehmen in abgespeckter Form beschlossen. Am Freitag stimmten 377 Abgeordnete dafür, 267 dagegen, es gab eine Enthaltung. Konkret ging es um eine Änderung des Wachstumschancengesetzes der Ampel-Koalition. Das Paket sieht Steuerentlastungen und Bürokratieabbau vor. FDP-Fraktionschef Christian Dürr appellierte an die Union, dem Gesetz zuzustimmen: "Es braucht jetzt Signale zur steuerlichen Entlastung der deutschen Volkswirtschaft." Unions-Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei machte deutlich, dass CDU und CSU dagegen stimmen. "Wir sagen Nein zu einer Entscheidung, die vorgibt, die deutsche Wirtschaft zu entlasten, obwohl sie einen anderen Teil der Wirtschaft mit 450 Millionen Euro zusätzlich belasten will", sagte er mit Blick auf die Streichung der Agrardiesel-Vergünstigung für die Landwirtschaft.