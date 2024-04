Von Florian Müller, Peking

Vor wenigen Tagen in der Verbotenen Stadt in Peking. Der chinesische Reiseführer, am Gürtel baumelt ein Talisman aus Jade, erklärt einer Truppe deutscher Touristen die Welt der Kaiser und Konkubinen. Und ganz nebenbei auch noch deutsche Politik. "Die SPD im Bundestag muss sich mit den anderen Parteien immer streiten", sagt er. "Scholz kann nicht alleine entscheiden." Deswegen dauere alles immer so lange. "In China funktioniert das viel besser." Und die Wirtschaft erst: "Wir in China planen in der Wirtschaft fünf Jahre voraus. Und dann machen wir alles auch genau so." Die Deutschen planten nicht voraus, und deshalb klappe es dann auch nicht so gut. "Die chinesische Wirtschaft ist besser als die deutsche, oder?" Aus der Reisegruppe traut sich niemand zu widersprechen.