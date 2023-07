Von Leopold Zaak

Nachrichten kompakt

Deutschlands Wirtschaft stagniert. Damit steht das Land vor einer Rezession, obwohl Experten im vergangenen Jahr von einem Mini-Wachstum ausgegangen waren. Konjunkturforscher erwarten für das Gesamtjahr 2023 nun, dass die deutsche Wirtschaft schrumpft. Maßgeblich verantwortlich dafür ist die höchste Inflation seit Jahrzehnten. Andere Länder verzeichnen derweil Wachstumsraten. Zum Artikel (SZ Plus)

Putin sucht auf Afrika-Gipfel nach Verbündeten. Auf dem Treffen in Sankt Petersburg bemüht sich Russlands Präsident um gute Beziehungen zu den afrikanischen Staaten, deren Unterstützung kann er sich aber nicht mehr sicher sein. Die Afrikanische Union fordert eine "friedliche Koexistenz" Russlands mit der Ukraine, Getreideexporte sollen aus beiden Ländern möglich sein. Zum Artikel

Auf dem brennenden Frachter könnten 500 statt 25 E-Autos sein. Die Firma, die das Schiff mit etwa 3800 Fahrzeugen an Bord gechartert hat, korrigiert die bisherige Zahl. Welche Auswirkungen das für das Feuer haben kann, ist noch unklar. Seit drei Tagen brennt es vor der niederländischen Küste, das Feuer hat jedoch an Stärke verloren. Die Lage ist stabil, die Gefahr einer Umweltkatastrophe aber nicht gebannt. Zum Artikel

MEINUNG Für billige Mobilität könnte die Umwelt einen hohen Preis bezahlen (SZ Plus)

Putsch in Niger: General ernennt sich zum Machthaber. Nachdem Offiziere der Präsidentengarde den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum in seinem Palast festgesetzt und für entmachtet erklärt hatten, gibt es nun einen neuen De-Facto-Präsidenten. Omar Tchiani, Chef der Präsidentengarde, proklamierte sich im nationalen Fernsehen selbst. Zum Artikel

Gesundheitsminister Lauterbach will Zahl der Hitzetoten halbieren. In diesem Jahr wurden bereits 1500 Menschen Opfer der Hitze, sagt die Statistik. Der Bundesgesundheitsminister setzt auf Informationsangebote, um die Folgen der Extremtemperaturen zu lindern. Im vergangenen Jahr starben 8000 Menschen in Deutschland an Hitze, Lauterbach möchte die Zahl auf unter 4000 drücken. Zum Artikel

Klimawandel verändert Reisegewohnheiten in Europa. Bereits im Sommer 2023 zeigt sich, dass sich Urlauber zunehmend für Ziele in gemäßigten Klimazonen interessieren. Experten gehen davon aus, dass künftig Länder wie die Niederlande, Belgien, Frankreich, Dänemark, Polen oder Skandinavien für deutsche Urlauber noch attraktiver werden. Der auf den Tourismus angewiesenen Mittelmeerregion drohen schwere wirtschaftliche Folgen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Fifa will offenbar Transferbusiness anzapfen. Der Fußballweltverband will unter seinem Präsidenten Infantino offenbar an den Geldflüssen rund um Transfers und Beraterprovisionen partizipieren. Das legen SZ-Recherchen nahe. So wird die Fifa künftig auch als Bank agieren: Die französischen Behörden haben dem Weltverband in Paris eine Lizenz erteilt. Über das neue Geldhaus sollen unter anderem Transferzahlungen laufen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages