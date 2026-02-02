Die USA haben Präsident Donald Trump zufolge ein Handelsabkommen mit Indien geschlossen. Indien habe zugesagt, kein russisches ‍Öl mehr zu kaufen und stattdessen mehr aus den ‌USA und möglicherweise aus Venezuela zu beziehen, teilte Trump am Montag mit. Er äußerte ⁠sich in den sozialen Medien ‌nach einem Telefonat mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi.

„Aus Freundschaft und Respekt für Ministerpräsident Modi

und auf seine ‍Bitte hin haben wir ‌mit sofortiger Wirkung einem Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Indien zugestimmt, im Rahmen dessen die Vereinigten Staaten einen reduzierten gegenseitigen Zoll erheben und ⁠diesen von

25 auf 18 Prozent senken werden“, schrieb Trump. Modi habe sich zudem verpflichtet, US-Produkte aus ‍den Bereichen Energie, Technologie und Landwirtschaft ‌sowie weitere Waren im Wert von mehr als 500 Milliarden Dollar zu kaufen, fügte Trump hinzu.