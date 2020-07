Von Mike Szymanski, Berlin

Im Finanzskandal um das Dax-Unternehmen Wirecard stellt sich der SPD-Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans hinter Parteikollege und Finanzminister Olaf Scholz. "Aus meiner Sicht reagiert das Ministerium klar und sauber. Es wird nicht gemauert", sagte Norbert Walter-Borjans der Süddeutschen Zeitung. Scholz ist in Bedrängnis geraten, nachdem der Zahlungsabwickler im vergangenen Monat zuerst Luftbuchungen in Höhe von mutmaßlich 1,9 Milliarden Euro eingeräumt hatte und wenig später Insolvenz anmelden musste. Seit Jahren gibt es Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei dem Konzern, konkret war Scholz im Februar 2019 über laufende Untersuchungen der Finanzaufsichtsbehörde Bafin informiert.

Bei einer Sondersitzung des Finanzausschusses sollen sich Finanzminister Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am 29. Juli im Bundestag Fragen dazu stellen. In der Opposition heißt es, dies sei die letzte Gelegenheit, alle Fakten auf den Tisch zu legen. Ansonsten führe an einem Untersuchungsausschuss kein Weg vorbei.

Scholz gilt als Favorit für die Kanzlerkandidatur in der SPD. Nach der Sommerpause wollen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die die Partei als Doppelspitze führen, bekanntgeben, mit wem an der Spitze die SPD in den Bundestagswahlkampf zieht. Das Verhältnis zwischen der Parteispitze und Scholz gilt als distanziert. Im Wettstreit um den Parteivorsitz hatten sich Esken und Walter-Borjans im Dezember noch gegen Scholz und seine damalige Teampartnerin Klara Geywitz durchgesetzt und unter anderem dessen Politik als Ursache für die Probleme der SPD benannt. Jedoch gibt es in der Partei über die Lager hinweg immer mehr Fürsprecher für Scholz als Kanzlerkandidaten. Sollte es dazu kommen, was mittlerweile als sehr wahrscheinlich gilt, würde ein Untersuchungsausschuss jedoch dazu führen, dass Scholz angeschlagen in den Wahlkampf startet.

In der großen Koalition entzündet sich mittlerweile offener Streit über die Frage von Verantwortlichkeiten im Wirecard-Skandal. Über Scholz' Krisenmanagement sagte Walter-Borjans: "Finanzminister Olaf Scholz hat den Hergang der Ereignisse akribisch dokumentieren lassen." Zudem würde Scholz an einer auch von ihm angeregten Generalreform arbeiten, die "die Finanzaufsicht fit macht für die Erkennung immer ausgefeilterer dubioser Praktiken". Versäumnisse sieht er stattdessen im CDU-geführten Wirtschaftsministerium. "Ich würde mir wünschen, das alles auch für die im Geschäftsbereich von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) angesiedelte Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer sagen zu können." Dort herrsche allerdings eine "bemerkenswerte Stille". "Es geht immerhin um einen historischen Betrugsfall eines Dax-Unternehmens", sagte Walter-Borjans weiter. "Aber Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat bisher Kontrollen immer wieder als Belastung der Wirtschaft abgelehnt. Die Konsequenzen zeigen sich jetzt am Fall Wirecard."