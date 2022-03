Er wird weltweit gesucht, seit ihm 2020 eine spektakuläre Flucht gelungen ist. Heute soll sich der ehemalige Wirecard-Vorstand Jan Marsalek in Russland aufhalten, wo er jetzt erst recht nicht zu greifen ist.

Von Klaus Ott und Jörg Schmitt

Die Österreichisch-Russische Freundschaftsgesellschaft (ORFG) macht sich rar in diesen Tagen. Auf der Homepage der Wiener Vereinigung, die es seit mehr als 20 Jahren gibt und die sich viele Jahre lang ihrer Kontakte in höchste Moskauer Regierungskreise rühmte, findet sich derzeit lediglich ein "Statement zur aktuellen Lage". Daneben die Kontaktdaten und die Wegbeschreibung zum Büro. Informationen, welche Größen aus Politik und Wirtschaft aus beiden Staaten, von Ministern bis hin zu führenden Industriellen, sich wann und wo trafen und was sie dabei beredeten, fehlen inzwischen ebenso wie die Namenslisten von Vorstand und Präsidium. Die ORFG mache sich "unsichtbar", schreibt das Nachrichtenmagazin Profil.