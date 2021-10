Wirecard:Der Agent, Jan Marsalek und die Nowitschok-Formel

Von Florian Flade, Klaus Ott und Jörg Schmitt, Wien

Der Mann saß an diesem sonnigen Sonntagmorgen Ende Januar noch im Pyjama im Küchensessel, als die Beamten in seine Wohnung stürmten. Schon seit Mitternacht, so steht es in einem internen Bericht, hatten sie das Objekt in der Wiener Leopoldstadt observiert. Um 8.58 Uhr öffneten die drei Polizisten des Landeskriminalamts Oberösterreich demnach die Tür, die Dienstwaffen im Anschlag.