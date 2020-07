Von Cerstin Gammelin

Schon klar: Der Aktionsplan von Bundesfinanzminister Olaf Scholz zum Umbau der Aufsichtsstrukturen im Finanzsektor ist auch eine Flucht nach vorne. Der sozialdemokratische Minister steht selbst unter dem Vorwurf, er habe trotz der bekannten, schweren Betrugsvorwürfe gegen den Zahlungsdienstleister Wirecard die Aufklärung nicht rechtzeitig zur Chefsache gemacht. Trotzdem ist sein Plan richtig, die Aufsicht in Deutschland vom Kopf auf die Füße zu stellen. Aber das Brett, das er zu bohren angefangen hat, ist dick.

Der Betrug des deutschen Dax-Konzerns hat nur einmal mehr offengelegt, dass Aufsicht in Deutschland bisher heißt, zunächst einmal die Unternehmen zu schützen - und nicht etwa Verbraucher oder Anleger. Der VW-Dieselbetrug, die Finanzkrise und das kriminelle Tun des Bohrmaschinenanbieters Flowtex: Immer waren Autokäufer, Wertpapierbesitzer oder Steuerzahler die Letzten, an die gedacht wurde. Es ist deshalb höchste Zeit für eine Generalinventur deutscher Aufsichtsvorschriften.

Es wird jedoch nicht einfach werden, Politiker zu überzeugen, Prioritäten zu ändern. Es ist ja nicht zu leugnen, dass auch im Bundestag Steuerberater und Wirtschaftsprüfer an einflussreichen Positionen sitzen - und gelegentlich zu den besten Lobbyisten des eigenen Berufsstandes werden. Sie haben die Macht, ihrer Klientel nicht genehme Gesetze zu verhindern oder mindestens abzuschwächen. Es ist kein Zufall, dass in Deutschland selbst die überfällige Umsetzung der EU-Richtlinie, wonach Steuerberater melden müssen, wenn sie grenzüberschreitende Steuersparmodelle für die Kundschaft entwickeln, maximal verzögert worden ist. Der Vorstoß von Finanzminister Scholz, diese Richtlinie auf die Meldepflicht nationaler Steuersparmodelle auszuweiten, scheiterte gar ganz am Koalitionspartner CDU/CSU. Man ist gegen Briefkastenfirmen im Ausland, aber im Inland? Das dann doch nicht.

Diese Einflussnahme erklärt auch, warum Wirtschaftsprüfer bisher das Beratungs- nicht strikter vom Prüfungsgeschäft trennen müssen. Warum sie nicht alle zehn Jahre rotieren müssen, wenn sie Unternehmen prüfen, die mit öffentlichen Wertpapieren zu tun haben. Warum neue Regularien verhindert werden - mit dem Argument: bitte keine Bürokratie.

Die Rücktrittsforderung gegen Minister Scholz lenkt vom eigentlichen Problem ab

Die Forderung nach politischen Konsequenzen im Fall Wirecard, etwa der Ruf nach einem Rücktritt des Ministers Scholz, lenkt von den eigentlichen Problemen ab. Wer wirklich Interesse daran hat, zu verhindern, dass noch mal ein deutscher Dax-Konzern schamlos betrügen und Verbraucher und den Standort Deutschland schädigen kann, muss die Regeln ändern, neue Zuständigkeiten festlegen und die Macht klar verteilen. Dazu gehören neben der Finanzaufsicht und der Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer auch die Bund-Länder-Zuständigkeiten. Bei Wirecard wollten die bayerischen Landesbehörden, mir san mir, den prachtvollen Dax-Konzern daheim beaufsichtigen, aber am Schluss nicht mehr zuständig sein. Wie praktisch.

Zwar ist klar, dass der Betrugsskandal zuerst in die Verantwortung von Scholz fällt. Seine Reformvorschläge deshalb aber von vornherein abzulehnen, wie das jetzt einige tun, zeugt nicht von Verantwortungsgefühl. Sondern von Ahnungslosigkeit oder gar von engstirnigen Lobbyinteressen.