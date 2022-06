Von Nicole Rosenbach und Rainer Stadler, München

Wo sie sich am 24. Juni 2015 aufhielt? Das weiß Daniela M. noch sehr genau. Sie war damals alleinerziehend, verantwortlich für drei Kinder und psychisch am Ende. Niemand half ihr, die Verwandten wohnten weit weg. Sie brach zusammen, musste in Behandlung. Am besagten Tag im Juni - und auch schon in den Wochen davor - lag sie in der Klinik. So steht es in ihrer Krankenakte. Frühmorgens hielt eine Pflegerin für den 24. Juni 2015 fest, dass die Patientin bei allen Kontrollen schlief. Um 10.31 Uhr habe sie einen begleiteten Spaziergang unternommen, am Nachmittag stand Ergotherapie auf dem Programm, danach Basteln. Diese Dokumentation könnte sich für Daniela M. noch als sehr wertvoll erweisen.