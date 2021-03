Von Claudia Henzler, Stuttgart

Auch nach zehn Jahren im Amt ist Winfried Kretschmann deutschlandweit noch immer ein Unikum: der einzige grüne Ministerpräsident im Land. Und er hat gute Aussichten, noch einmal gewählt zu werden. Doch wie grün ist Deutschlands qua Regierungsamt mächtigster Grüner eigentlich, was hat er bei der von seiner Partei beschworenen ökologischen Wende erreicht? Manche behaupten, dass er in Baden-Württemberg deshalb so beliebt sei, weil er nicht wirklich grüne Politik mache. Kretschmann selbst verweist darauf, vielleicht ein wenig defensiv, dass er als Landespolitiker nun einmal nicht am ganz großen Hebel sitze. So etwas wie das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), mit dem die rot-grüne Bundesregierung im Jahr 2000 Netzbetreiber zur Abnahme von Strom aus regenerativen Quellen verpflichtete, das geht nur auf Bundesebene; es gilt als weltweit erfolgreichstes Instrument zur Förderung erneuerbarer Energien. "In der Landespolitik dreht man an vielen Schrauben", sagt Kretschmann gern. "Es ist ein Mosaik, aus dem sich im Ganzen ein großes Bild ergibt."