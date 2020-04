Corona und Demokratie:"Der Druck ist schon gewaltig"

Es knackt in der Leitung, die Stimme ist erst verzerrt, dann verschwindet sie ganz. Also muss doch alles noch mal von vorne anfangen. In Zeiten der Pandemie sind auch Interviews nicht ganz so einfach. Dann aber spricht Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ausführlich über Abwägungen und Ängste in der Krise. Sein Land Baden-Württemberg zählt zu den Ländern, die am stärksten vom Coronavirus betroffen sind. Entsprechend schwer ist der Kampf, das ist Kretschmann deutlich anzumerken.