AfD BrandenburgExtrem rechts, extrem loyal

Brandenburgs Innenminister René Wilke vergleicht AfD-Anhänger mit Fußballfans – egal, wie gut oder schlecht die Mannschaft spiele, man halte zusammen.
(Foto: Thomas Peter/Reuters)

Der Verfassungsschutz stuft die AfD in Brandenburg nun offiziell als rechtsextremistisch ein – und der Innenminister rätselt, was er dagegen tun kann, dass die Partei immer beliebter wird.

Von Meredith Haaf, Potsdam

Brandenburgs Innenminister René Wilke hat in seinem Sommerurlaub kürzlich zu Fuß die Alpen überquert. Er hat also etwas hinter sich, das nicht gerade als Spaziergang bezeichnet werden kann. Ähnliches lässt sich über die Aufgabe sagen, die vor ihm liegt: Wilke muss eine Antwort auf die Frage finden, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind, dass der Verfassungsschutz die Landes-AfD nun als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hat.

