Kojoten erobern die Städte, so wie hier im kalifornischen Sacramento sogar am helllichten Tag. Nun sind sie auch an der Ostküste angekommen.

Von Christian Zaschke, New York

Es kommt nicht oft vor, dass sich Menschen und Medien in New York für irgendetwas interessieren, das in New Jersey passiert. Man blickt gemeinhin mit leiser Verachtung auf den Nachbarstaat. In diesen Tagen aber erregt New Jersey sogar auf dem Eiland Manhattan Aufsehen. Zeitungen berichteten, Radiosender berichteten, das Fernsehen berichtet. Denn: Innerhalb von wenigen Tagen musste New Jersey zwei Parks schließen, weil dort, wie es hieß, "aggressive Kojoten" gesichtet wurden. Immer eine gute Geschichte: wie das Wilde ins Urbane eindringt.