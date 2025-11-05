Zum Hauptinhalt springen

Bürokratie-AbbauSo will Digitalminister Wildberger das Land flottmachen

Hat die neue Agenda der Regierung für die Entbürokratisierung konzipiert: Digitalminister Karsten Wildberger.
(Foto: Sean Gallup/Getty)

Die Bundesregierung hat Entlastungen für Bürger und Unternehmen beschlossen. Manches klingt vielversprechend, aber die finanziellen Effekte sind noch unklar.

Von Matthias Punz und Vivien Timmler, Berlin

Der Bürokratie-Abbau in Deutschland soll endlich Fahrt aufnehmen. Dafür hat das Bundeskabinett am Mittwoch insgesamt acht Gesetzesvorhaben beschlossen, die bereits im kommenden Jahr für spürbare Entlastungen von Bürgern und Unternehmen sorgen sollen. Um diesem Ziel Ausdruck zu verleihen, trug das Treffen am Mittwoch den Namen „Entlastungskabinett“; es soll künftig einmal pro Quartal stattfinden. Zusätzlich zu den acht Vorhaben haben sich die Ministerinnen und Minister der Bundesregierung auf ein Paket von mehr als 50 Eckpunkten geeinigt, die als Grundlage für weitere konkrete Entlastungsgesetze dienen sollen.

