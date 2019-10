Eine Zeitlang sprachen jene, die hoffnungsfroh in die digitale Zukunft blickten, vom Wunder der Schwarmintelligenz. Über das Gegenteil des Phänomens aber sprach man kaum. Am 19. Dezember 2018 schließlich fragte ein anonymer Nutzer auf der Diskussionsseite zum Wikipedia-Eintrag über Schwarmintelligenz: "Gibt es eigentlich auch Schwarm-Unintelligenz?" Ein anderer erwiderte: "Wird's wohl geben." Dann riß die Diskussion ab.

Schwarmintelligenz war tatsächlich einmal ein großes Versprechen: Das Internet sollte ermöglichen, was ein Bienenschwarm leistet, nämlich die Kooperation möglichst vieler zugunsten eines großen Projekts. Der Einzelne und sein Beitrag mochten klein sein - in der Summe waren sie bedeutsam. Es war in den Nullerjahren, als die Wikipedia zum Inbegriff eines schwarmintelligenten Projekts wurde. Mittlerweile aber droht ausgerechnet Wikipedia selbst zum prominentesten Beispiel der Schwarm-Unintelligenz zu werden.

Die Online-Enzyklopädie ist drauf und dran, an ihrer Größe - also letztlich an ihrem eigenen Erfolg - zugrunde zu gehen.

Die Fehler liegen im System

Immer mehr Artikel sind veraltet, immer weniger Autoren arbeiten mit, der Frauenanteil unter den Beitragenden ist mit geschätzt neun Prozent verheerend niedrig. PR und ideologische Unterwanderung beeinflussen die Qualität der Einträge. Der Schwarm versagt. Wobei die Verantwortung dafür schwer zu verorten ist. Denn für die kollektive Einfalt trifft zu, was auch für kollektive Intelligenz gilt: Diese ist "unabhängig von der Intelligenz der einzelnen Mitglieder", so die Definition wiederum auf Wikipedia; und so entwickelt sich auch Schwarmdummheit unabhängig davon, dass viele Wikipedianer klug, wohlmeinend und umsichtig sind. Die Fehler liegen im System.

Gegründet wurde die Wikipedia vor 18 Jahren in den USA vom Medienunternehmer Jimmy Wales. Sie war ein utopisches Projekt. Das Wissen der Welt sollte jedem jederzeit kostenlos zur Verfügung stehen, erreichbar mit nur wenigen Klicks. Die Infrastruktur dafür ist bis heute über Spenden finanziert. Im Vordergrund stand nicht der Profit, sondern die Idee der Kooperation: Die (unentgeltliche) Zusammenarbeit vieler sollte den Einzelnen klüger, besser, effizienter machen. Es war eine grandiose Idee, inspiriert vom Geist der Aufklärung: der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit - mithilfe der neuen medialen Möglichkeiten.

Utopisch war die Wikipedia auch deshalb, weil sie nie fertig würde. Sie sollte wachsen und wachsen, ein ewiges Versprechen. Das Projekt war nicht auf seinen baldigen Abschluss, sondern auf Dauer angelegt und damit der Inbegriff von "Mitmach-Internet", eben Web 2.0.

Doch das Internet hat sich seit 2001 weiterentwickelt, in eine andere Richtung. Heute wirkt die Idee der Wikipedia manchmal wie aus der Zeit gefallen. Nicht die Erweiterung des kollektiven Wissens oder die altruistische Kollaboration stehen nun im Vordergrund, sondern Imagepflege und Selbstdarstellung. 2004 wurde Facebook gegründet, 2006 Twitter, 2010 dann Instagram. Die Anziehungskraft dieser sozialen Medien ist enorm, der Unterschied zwischen ihnen und der Wikipedia eklatant: Während in der Online-Enzyklopädie die Autoren mehr oder weniger anonym gemeinsam an einem Projekt arbeiteten, bastelt in den sozialen Medien jeder an seinem eigenen Auftritt und bekommt dafür unmittelbare Belohnung: möglichst viele Likes. Dass das Gehirn auf solche Gratifikation ähnlich reagiert wie auf Drogen, ist wissenschaftlich gut untersucht.

Wer in der Wikipedia Artikel verfasst, erhält dafür keine Likes. Stattdessen droht Kritik, wenn andere Nutzer Fehler oder auch nur vermeintliche Fehler gefunden haben. Es folgen Diskussionen, die sich manchmal zu sogenannten Edit-Wars hochsteigern, langwierigen Auseinandersetzungen über einzelne Formulierungen oder die Interpretation der Fakten. Es gibt zwar eine Community, die sich austauscht und auf die Schultern klopft, ihre analogen Stammtische in vielen Städten wirken aber geradezu anachronistisch. Dass irgendein Leser sich auf der Diskussionsseite für einen gut geschriebenen, fundierten Artikel bedankt, kommt vor. Aber es ist äußerst selten.

Anders als die sozialen Medien befriedigt Wikipedia nicht unmittelbar das grundsätzliche psychologische Bedürfnis des Menschen nach Anerkennung. Man schreibt und korrigiert, verbringt Feierabend um Feierabend mit Recherchen - aber meist ohne dafür gelobt zu werden. Für die durchschnittliche Psyche eine recht unbefriedigende Situation. Erst recht für die der Instagram-Generation, die sich auch deshalb unerwünscht fühlt in der Wagenburg der Alteingesessenen. Die fehlende Willkommenskultur ist, zusammen mit dem komplizierten Regelwerk für neue Einträge und Bearbeitungen, die Hauptursache für den Mitarbeiterschwund bei Wikipedia, wie eine US-Studie herausfand.

Etwa 5000 Artikel sind als "veraltet" markiert

In den Anfangsjahren vermochte die Online-Enzyklopädie noch Tausende zum Mitmachen motivieren, aber damals waren das Internet und seine Möglichkeiten andere als heute. In jenen Jahren entstand eine Vielzahl der bestehenden Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia. Damals schrieben pensionierte Schaffner über Bahnstrecken in Thüringen, Studenten brachten von ihren Rucksackreisen nach Asien Fotos von seltenen Schmetterlingsarten mit und stellten sie online. Aus jener Zeit stammt auch der Eintrag zum Begriff "Schwarmintelligenz", er wurde am 25. August 2004 vom User kku angelegt.

Inzwischen prangt auch über diesem Text wie über vielen anderen ein Warnhinweis: "Dieser Artikel bedarf einer Überarbeitung." Diese Warnung steht nun über etwa 5000 Artikeln. Verglichen mit der Gesamtzahl von 2,3 Millionen Artikeln in der deutschsprachigen Wikipedia mag das wenig erscheinen. Aber mit jedem weiteren als überholt markierten Text, mit jedem Nachweis der Manipulation bleibt das Lexikon hinter den Ansprüchen vieler Nutzer zurück. Zumal, wenn Fehler zwar markiert, nicht aber korrigiert werden.

Auch die Strukturen der Wikipedia bedürfen einer Überarbeitung. So sehen es kritische Beobachter wie der Medienrechtler Johannes Weberling, der die Arbeitsstelle Wiki-Watch an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) gegründet hat. Er konstatiert vor allem drei gravierende Probleme: den rapiden Schwund aktiver Autoren, die daraus resultierende Übermacht der verbliebenen Wikipedianer und die sinkende Qualität der Inhalte.

An der Wikipedia lässt sich ablesen, wie sehr sich das Netz in den vergangenen Jahren verändert hat. Vom utopischen Mitmach-Web der Nullerjahre ist wenig übrig. Gleichzeitig aber hat sich Wikipedia als eine der beliebtesten Webseiten etabliert. Fast jeder Internetnutzer besucht sie, manche fast täglich, andere seltener und dafür oft ausgiebiger. Man liest sich fest, folgt den Links von Artikel zu Artikel, gelangt so vom Kinofilm, den man gerade gesehen hat, auf die Seite über die Hauptdarstellerin bis zum Eintrag über die Heimatstadt von deren Großeltern.

Andere konsultieren die Wikipedia, als wäre der Wissensspeicher eine Art Erweiterung des eigenen Gehirns, ob im Biergarten oder abends in der Kneipe. "Man muss Dinge nicht mehr wissen, man muss wissen, wo man sie nachschaut", lautet ein oft zitierter Spruch an deutschen Unis. Und was wäre bequemer, als am ohnehin griffbereiten Smartphone die Wikipedia-App oder direkt die Seite aufzurufen?

80 Prozent der deutschen Internetuser ab 14 Jahren nutzen die Online-Enzyklopädie, wie eine repräsentative Befragung des Digitalverbands Bitkom 2016 ergab. Besonders hoch ist der Anteil der Wikipedia-Nutzer bei den Jüngeren: Bei den 14- bis 29-Jährigen beträgt er 92 Prozent. Und die wenigsten Nutzer haben Zweifel an der Seriosität: Vier von fünf Wikipedia-Nutzern halten die Lexikon-Artikel größtenteils für verlässlich. So wandern die Informationen aus dem Online-Lexikon in Zeitungsartikel, Schulreferate und studentische Seminararbeiten.

Gerade dieser Erfolg, ihre scheinbare Zuverlässigkeit und vermeintlich annähernde Vollständigkeit, wird für die Wikipedia nun aber zunehmend zum Problem. Denn wer das Online-Lexikon nutzt, tut dies meist gedankenlos und selbstverständlich als reiner Konsument und Leser. Dass es ursprünglich aber auch darum ging, selbst Beiträge zu schreiben, zu kritisieren und zu verbessern, ist den meisten Besuchern kaum noch präsent. Die Wikipedia wird mittlerweile genutzt, als sei sie ein veritables Lexikon. So war sie aber nie gemeint. Dennoch hat sie ihre Konkurrenz, vom Brockhaus bis zur Encyclopaedia Britannica, verdrängt. Zur historischen Einordnung: Der erste vollständige Brockhaus-Band erschien 1809, nach fast 200 Jahren erschien 2006 die letzte Auflage.

Während immer mehr Menschen die Wikipedia konsultierten, sank die Zahl der aktiven Schreiber. Von 2001 bis 2009 war sie steil gestiegen, seitdem fällt sie stetig. Von ehemals 1200 Usern, die in der deutschen Wikipedia pro Monat mindestens 100 Textveränderungen vornehmen, sind nur noch etwa 900 übrig. Und auch von diesen sind die meisten bloße Häkchenmacher, die formale Korrekturen vornehmen. Nur ein verschwindender User-Anteil trägt zum inhaltlichen Ausbau und zur Qualitätserhaltung der Enzyklopädie bei.

Es geht um nichts weniger als das Wissen der Welt

Der Schwarm wird kleiner, die Macht der wenigen Aktiven wächst. Medienrechtler Weberling nennt sie "Power-User". Diese Hardcore-Wikipedianer, meist sind es Männer, haben mittlerweile großen Einfluss. Denn die 188 Administratoren - quasi das Führungspersonal der deutschen Community, das Konflikte schlichtet, Regelverstöße ahndet und renitente Benutzer sperrt - werden von den angemeldeten Usern gewählt. An den Wahlen nehmen allerdings meist nur einige Dutzend Benutzer teil; so können sich Seilschaften bilden, die Gleichgesinnte in die Position von Administratoren befördern und dort halten. Diese sind dann bei Konflikten gleichzeitig Untersuchungsführer, Ankläger und Richter. Eine fatale Machtkonzentration.

So verkommt die Wikipedia mehr und mehr zu einem Verein von Insidern - was es wiederum neuen Autorinnen und Autoren umso schwerer macht, einzusteigen. Auch viele Pioniere sind frustriert. So wie jener User, der den Eintrag zur "Schwarmintelligenz" angelegt hat: Kku arbeitet seit Herbst 2002 an der Wikipedia mit, hauptsächlich an Texten zu Musikthemen, verrät seine Benutzerseite. Im wirklichen Leben ist "kku" promovierter Bio-Informatiker, Spezialgebiet naturwissenschaftliche Systemtheorie. An der Wikipedia mitzuarbeiten begann er mit 38 Jahren, da war kku gerade von der Hochschule in die freie Wirtschaft gewechselt. "Die Idee Wiki war für mich eine Sensation. Wer hier mitarbeitet, tut es aus anderer Motivation, als wenn er sein Facebook-Profil aufbrezeln würde: Das Ich tritt in der Wikipedia in den Hintergrund", erzählt er.

Doch auch kku ist heute kaum noch auf de.wikipedia.org aktiv, schreibt und korrigiert stattdessen in der englischsprachigen Version des Lexikons. Die sei freier und vielfältiger. "Die deutsche Wikipedia ist eine freudlose Angelegenheit geworden", sagt er. "Steht man den geschlossen auftretenden Wikipedianer-Cliquen als Einzelner gegenüber, zieht man in Diskussionen tendenziell den Kürzeren."

Studien belegen, dass es in der deutschsprachigen Wikipedia einen inneren Zirkel von Schreibern gibt, die seit Langem dabei und überdurchschnittlich aktiv sind. Nicht selten kennen diese Autoren sich auch persönlich, oft betrachten sie sich als Herren über einzelne Themenbereiche. Änderungen an den von ihnen betreuten Artikeln verstehen sie als persönliche Angriffe - und machen sie wieder und wieder rückgängig.

Welche Formulierungen im Text akzeptiert werden, welche Informationen als relevant zu gelten haben, das entscheidet die Mehrheit der an der entsprechenden Diskussion beteiligten User. Doch lassen sich wissenschaftliche Erkenntnisse nicht nach dem Geschmack zufälliger Mehrheiten formulieren, sondern nur auf der Grundlage von Sachkompetenz. Kritiker monieren, dass sich eine Mehrheit von Ignoranten gegen eine Minderheit von Kompetenten durchsetzen kann.

Kku war von 2003 bis 2007 sogar Administrator, dann flog er raus. Auf seiner Profilseite fasst er seine Frustration in dem Kapitel "Ernüchterung" zusammen: "Inzwischen herrscht die politik und die metadiskussion über inhaltsfragen. entsprechend ist kku teilweise vom produzenten zum konsumenten mutiert." Es ist ein Rückzug, der typisch für viele ist. Und symptomatisch für die strukturellen Probleme, die alte Autoren verprellen und neue, die gewollt und dringend nötig sind, seriöse Fachautoren nämlich, abschrecken. Nur wenn die Autorenschaft wieder vielfältiger wird, lässt sich auch der Einfluss von PR und ideologisch gefärbten Beiträgen eindämmen.

Dass es solche Unterwanderungsversuche, ob von links oder rechts oder aus der Wirtschaft, gibt, lässt sich aufgrund der Offenheit der Wikipedia kaum verhindern, muss auch Weberling zugeben. Wissensbestände waren zu allen Zeiten durch die jeweiligen Herrschaftsverhältnisse determiniert. Ein größeres Ungleichgewicht zugunsten einer bestimmten Weltsicht könnte nur der Schwarm der Mitarbeitenden ausgleichen - wenn er ausreichend groß ist.

Kku ist skeptisch, was die Zukunft angeht: "Wird eine kritische Grenze an Autoren unterschritten, ist das Projekt tot." Es brauche eine repräsentative Auswahl von Vertretern unterschiedlicher Wissensdomänen und Weltsichten, so der Experte für komplexe Systeme. Das Problem liege in der Dominanz der Wikipedia, die Konkurrenten verdrängt hat: Wenn die Utopie kippt, gefährde das nicht weniger als das Wissen der Welt.

Die gängigste Idee zur Rettung der Wikipedia ist indes so simpel wie herausfordernd: Aus reinen Konsumenten müssten Produzenten werden. Im Sinne der Aufklärung verlangt die Wikipedia das Engagement einer kritischen, aktiven Öffentlichkeit. Es ist ein emanzipatorischer Anspruch, Teilhabe darf sich auch im Netz nicht auf das Sammeln und Verteilen von Likes beschränken.

Der Wikipedia jedenfalls würde es guttun, sie wieder als unfertig zu betrachten, als großes Versprechen. Wie jede Utopie darf auch eine Enzyklopädie nie als abgeschlossen gelten. Was sonst passiert, davon erzählt Borges' Kurzgeschichte "Die Bibliothek von Babel": Sobald der Erzähler verkündet, dass die Bibliothek von Babel nun sämtliche Bücher umfasse, gehen die Bibliothekare aufeinander los.