23. Mai 2019, 22:31 Uhr Wikileaks US-Justiz verschärft Anklage gegen Assange

Der Wikileaks-Gründer muss sich jetzt auch wegen Entgegennahme und Veröffentlichung geheimer Informationen verantworten. Seine Handlungen hätten einen "schweren Schaden" für die USA riskiert, heißt es.

Der Wikileaks-Gründer Julian Assange ist vom US-Justizministerium wegen Entgegennahme und Veröffentlichung geheimer Informationen angeklagt worden. Die neue Anklage übertrifft bei Weitem eine erste Anklage gegen Assange, die im vergangenen Monat veröffentlicht wurde. Darin wurde ihm Verschwörung mit der früheren US-Militärgeheimdienstanalystin Chelsea Manning für einen Hackerangriff vorgeworfen.

Die neue Anklageschrift, die am Donnerstag bekanntgegeben wurde, enthält 18 Punkte. Darin heißt es, Assange habe sich mit Manning verschworen, um an geheime Dokumente zu kommen und sie zu veröffentlichen, darunter Nachrichten des US-Außenministeriums und Berichte über die Kriege im Irak und in Afghanistan. Assanges Handlungen hätten einen "schweren Schaden" für die USA riskiert. Die Handlungen fallen unter das US-Bundesgesetz des Espionage Act, der den Verrat militärischer Informationen unter Strafe stellt.

Der 47-jährige Assange sitzt in London in Haft, nachdem er im April der ecuadorianischen Botschaft in der Stadt verwiesen wurde. Die USA verlangen seine Auslieferung. Auch in Schweden laufen Ermittlungen gegen ihn, wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung.