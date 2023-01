Beim Neujahrskonzert in Wien ist eine Störaktion vereitelt worden, in der Pause soll es zu sechs Festnahmen gekommen sein. Im Vorfeld war bereits vor möglichen Aktionen von Klimaaktivisten gewarnt worden. Die Verdächtigen seien im Konzertsaal von Polizisten in Zivil erkannt worden, bei einer Durchsuchung soll Klebstoff sichergestellt worden sein. Bei anderen Konzerten, auch in Deutschland, hatten Aktivisten in den vergangenen Monaten versucht den Ablauf zu stören, indem sie sich zum Beispiel an das Pult des Dirigenten geklebt hatten. Die Protestierenden wollen mit ihren Aktionen auf die drohende Klimakatastrophe und die Untätigkeit der Politiker aufmerksam machen.