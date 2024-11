In Österreich nehmen sieben Wochen nach der Nationalratswahl die Verhandlungen über die Bildung des ersten Dreier-Bündnisses auf Bundesebene konkrete Formen an. Nach mehreren Sondierungsrunden wollen die konservative ÖVP, die sozialdemokratische SPÖ und die liberalen Neos nun in intensive inhaltliche Verhandlungen treten, wie der amtierende Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Montag sagte. Mit dem formellen Beginn der Koalitionsverhandlungen sei man jedoch noch nicht am Ziel, der Ausgang sei nach wie vor offen. Da ÖVP und SPÖ nur über eine knappe Mandatsmehrheit im Parlament verfügen, wurden die Neos als dritter Partner hinzugezogen. Eine sogenannte Zuckerl-Koalition wäre eine Premiere in Österreich.