Einsatzkräfte der Polizei stehen am Schwedenplatz in Wien.

Von Oliver Das Gupta, Cathrin Kahlweit und Philipp Saul

Bei mehreren Schusswechseln am Montagabend in Wien handelt es sich nach den Worten von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) um einen "augenscheinlichen Terroranschlag". "Der Angriff läuft noch", sagte der Minister im ORF. "Wir sind nach wie vor im Kampf gegen die mutmaßlichen Terroristen." Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte am späten Abend: "Ob es möglich ist, morgen früh das öffentliche Leben wieder aufzunehmen, hängt stark von der Nacht ab."

Das Innenministerium geht von mehreren schwer bewaffneten Tätern aus. Der Polizei zufolge wurde ein Passant getötet. Mehrere Menschen seien verletzt worden, einige von ihnen schwer, darunter auch ein Polizeibeamter. Dieser sei außer Lebensgefahr. Ein Sprecher des Wiener Gesundheitsverbunds sagte am Abend, 15 Verletzte seien in Krankenhäuser eingeliefert worden. Mindestens sieben der Opfer hätten schwere Verletzungen davongetragen.

Die Polizei bestätigte, dass es von etwa 20 Uhr an ausgehend vom Bereich Seitenstettengasse in der Wiener Innenstadt Schüsse gegeben habe. Es handle sich um mehrere Täter mit Gewehren. Einer von ihnen sei von der Polizei erschossen worden, zu seiner Identität liefen die Ermittlungen. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, man wisse von anderen Tätern, die noch flüchtig seien. Unklar sei, um wie viele es sich handele.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig erklärte, dass bei dem Angriff "wahllos auf Personen in den Lokalen" geschossen worden sei - vor allem auf jene, die draußen saßen. Es könne derzeit noch nicht abgeschätzt werden, ob es "weitere Gefahrenmomente gibt"

Insgesamt gibt es laut Polizei sechs Tatorte, alle in unmittelbarer Nähe der Seitenstettengasse. Die weiteren Tatorte sind offenbar am Fleischmarkt, am Morzinplatz, am Bauernmarkt, am Salzgries und am Graben.

Das in sozialen Medien kursierende Gerücht einer Geiselnahme könne er "nicht bestätigen", sagte der Sprecher des Innenministeriums. Gerüchte, einer der Täter trage einen Sprengstoffgürtel, könne man nicht bestätigen, aber auch nicht ausschließen. Ein mutmaßlicher Täter wurde festgenommen, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA zuvor unter Berufung auf das Innenministerium.

Auf Videos, die der Privatsender "Oe24" am Montagabend ausstrahlte, war ein maskierter Schütze zu sehen, der auf offener Straße zumindest zwei Schüsse abfeuerte. Ein anderes Video zeigte eine große Blutlache vor einem Restaurant.

Von offizieller Seite gab es zunächst keine Bestätigung zu Mutmaßungen, der Angriff habe der Wiener Hauptsynagoge gegolten, die in der Seitenstettengasse liegt. Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) und oberster Vertreter der Juden in Österreich, Oskar Deutsch, schrieb auf Twitter, die Synagoge in der Seitenstettengasse sei "zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen" gewesen. Es habe Schüsse in unmittelbarer Nähe des Stadttempels gegeben. IKG-Präsident Deutsch sprach davon, dass an mehreren Orten nahe der Gemeinde Schüsse gefallen waren. "Offenbar haben die Täter unter anderem in eine Bar und in ein Restaurant geschossen", sagte Deutsch der SZ.

Sollte es sich tatsächlich um einen Terrorangriff auf die Synagoge handeln, wäre dies der dritte in etwas mehr als 40 Jahren. Im April 1979 war im Hof des Wiener Stadttempels ein Kilogramm Plastiksprengstoff explodiert. Eine palästinensische Terrorgruppe übernahm damals die Verantwortung. Im August 1981 verübte ein anderes palästinensisches Terrorkommando einen Anschlag auf den Seitenstettentempel, bei dem es zwei Tote und 21 teils Schwerverletzte gab. Die Täter drangen damals während des Gottesdienstes am Sabbat in die Synagoge ein und feuerten in die Menge.