In Wien hat es offenbar einen Angriff auf eine Synagoge in der Innenstadt gegeben. Ersten Informationen zufolge soll ein bewachender Polizist angeschossen worden sein und in Lebensgefahr schweben, berichtete die Kronen Zeitung am Montagabend. Der Täter sei auf der Flucht. Die Synagoge liege in der Seitenstettengasse in der Nähe des Schwedenplatzes.

Florian Klenk, Chefredakteur des Magazins "Falter", twitterte unter Berufung auf das Innenministerium: "Terroranschlag auf die Wiener Synagoge. Ein Toter mehrere Verletzte."

Ein Sprecher der Wiener Polizei sagte der Süddeutschen Zeitung, es scheine mehrere Verletzte aufgrund eines Schusswechsels in der Innenstadt zu geben. Alles weitere sei derzeit noch "absolut unklar". Er sprach von einer "sehr heißen Phase. Die Amtshandlung ist noch in vollem Gange." Der Sprecher rief die Bevölkerung auf, die Wiener Innenstadt zu meiden. Personen, die sich bereits in der Innenstadt befinden, sollten in Gebäuden bleiben. Auf Twitter schrieb die Polizei von "mehreren Schusswechseln".

Das österreichische Innenministerium bestätigte eine "Sonderlage" in der Wiener Innenstadt. "Es gab offensichtlich einen Schusswechsel mit Langwaffen", sagte Ministeriumssprecher Harald Sörös zur SZ. Bei Langwaffen handelt es sich um Gewehre. Die Lage sei noch unklar. "Wir bitten die Bevölkerung in der Umgebung, nicht in den öffentlichen Raum zu gehen", sagte Sörös.

