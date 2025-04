Österreich:Weltoffenes Wien? Von wegen

Österreichs Hauptstadt brüstet sich gern damit, die lebenswerteste Stadt der Welt zu sein. Das ist sie aber längst nicht für alle. Am Sonntag ist Kommunalwahl, und mehr als ein Drittel der Einwohner darf sich nicht beteiligen.

Von Verena Mayer, Wien

Esra Özmen schlendert über den Platz und bleibt am Tisch eines Cafés stehen. „Fesche Frau, Chefin“, ruft sie der Wirtin zu und signalisiert ihr, dass der Kaffee auf sie gehe. Özmen, 34, trägt eine schwarze Samtjacke mit Calvin-Klein-Logo, an ihrem Gürtel baumelt ein Karabinerhaken mit einem Autoschlüssel. Esra Özmen ist Rapperin, und da gehört es dazu, in der hood Präsenz zu zeigen.