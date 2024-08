Auch Wien rühmt sich seiner Lebensqualität. Die rot dominierte Stadtregierung verweist gern darauf, dass man regelmäßig zur lebenswertesten Stadt gewählt wird. An der Fahrrad-Infrastruktur und der grünen Wende kann das lange Zeit nicht gelegen haben. Ein Versuch der früheren grünen Vizebürgermeisterin etwa, mit einem neun mal fünf Meter großen Planschbecken am stark befahrenen Neubaugürtel ein Zeichen für „Gürtelfrische“ statt Sommerhitze zu setzen, ging ziemlich schief. Die Kinder liebten den Pool, die Erwachsenen meckerten über die Kosten.

Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Schließlich hat die Stadt jetzt eine Mobilitätsstadträtin, und wenn in Wien über neue Fahrradhighways bis in die Vororte und Straßenbahnen bis nach Niederösterreich geredet wird, dann klingt das so, wie früher sechsspurige Autobahnen entworfen wurden: Da geht es um „Trassen“, „Lückenschlüsse“ und „Anbindungen“. Überhaupt ist die Planung mit dem Konzept der „Smart City“, „cooling-Elementen“, Mikroklimamanagement und „klimafitten Wohnstraßen“ in Wien voll im Trend.

Detailansicht öffnen Die Zieglergasse darf sich "coole Straße" nennen. Dort wurden unter anderem Nebelduschen installiert. (Foto: imago images/viennaslide)

Mit vielen kleinen Maßnahmen will man die Folgen des Klimawandels mildern

Seit Jahren schon werden Straßen begrünt und Bäume gepflanzt, und auch wenn der Entsiegelungseffekt bisweilen eher minimal ist, so haben die Einwohner, die sich kein Landhaus am Wörther- oder Attersee leisten können, immerhin Bänke und Beete gewonnen. Zusätzlich verschaffen im Sommer an vielen Stellen Trinkwasserbrunnen und Nebelduschen eine kurze Abkühlung. Autostraßen werden zunehmend in Fahrradstraßen umgewandelt; so kann man demnächst vom Hauptbahnhof den ganzen Weg ins Stadtzentrum zur Karlskirche herunterrollen. Noch wird schwer gebaggert, aber nach dänischem Vorbild soll der Asphalt bald auf der ganzen Strecke in Rot eingefärbt sein, das schaffe Awareness, heißt es, für die Radfahrer.

Auch an der berühmten Praterstraße, die vom Zentrum in den grünen Prater führt, wo die Habsburger auszureiten pflegten, wird seit einem Jahr gebaut. Die breiten Radwege sind schon fertig. Wenn die Bagger endlich beiseitegeräumt sind, wird auf dem Weg vom Donaukanal zur Donau ein neuer Boulevard entstanden sein. Und am Praterbahnhof zeigt sich, dass nicht nur kühlende Bäume, sondern auch kühlendes Nass bei derzeit bis zu 35 Grad gut ankommen: Während auf die Nobelcafés ein kühlender Sprühnebel herniedergeht, auf dass die Touristen bei ihrem Grünen Veltliner nicht zu sehr schwitzen, wurde am umgestalteten Bahnhofsvorplatz ein begehbarer Brunnen in den Boden eingelassen. Die Stimmung dort ist so ausgelassen, wie man das aus dem Kino kennt, wenn in Harlem im Sommer die Hydranten aufgedreht werden.

Wien sei, sagt Bürgermeister Michael Ludwig, auf dem besten Weg, eine „Klimamusterstadt“ zu werden. Das ist Teil seiner Imagekampagne. Aber auf Olympische Spiele können die Wiener schließlich nicht warten. Eine Bewerbung für 2028 hatten sie vor einem Jahrzehnt in einer Volksbefragung abgelehnt.