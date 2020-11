Tatort in der Wiener Innenstadt: Stühle und Scherben liegen am Tag nach dem Anschlag vor einem Restaurant auf dem Boden.

Von Oliver Das Gupta, Florian Flade und Sebastian Pittelkow

Die Indizien mehren sich, dass mehrere Personen in die Vorbereitung des Terroranschlages von Wien eingebunden waren. Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR aus Ermittlerkreisen in Österreich reiste der Attentäter im Juli 2020 in die benachbarte Slowakei, um Munition für das Sturmgewehr AK-47 zu kaufen. Mit einer Waffe dieses Typs hatte der 20-Jährige am Montagabend um sich geschossen.

Der in Österreich bereits als islamistischer Gefährder bekannte Täter soll bei seiner Fahrt in die Slowakei von einem weiteren Mann begleitet worden sein. Offenbar wurde für die Reise ein Auto verwendet, das auf die Mutter eines der Polizei bekannten Islamisten angemeldet ist.

Inzwischen nimmt die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) das Verbrechen für sich in Anspruch. Ob die Gruppe tatsächlich in direktem Zusammenhang zu Anschlag steht, ist allerdings unklar. In der im Internet veröffentlichten Erklärung schreiben die Islamisten offenbar lediglich über bereits öffentlich bekannte Fakten, Täterwissen scheint zu fehlen.

Nach Informationen von SZ, NDR und WDR ermitteln die österreichischen Behörden gegen mindestens 14 Personen aus dem Umfeld des Attentäters. Die Personen sind zwischen 16 und 28 Jahre alt und haben Ihre Wohnsitze in Wien oder im benachbarten Bundesland Niederösterreich. Auch in der Schweiz gab es im Kanton Winterthur zwei Festnahmen, die in Verbindung mit dem Attentat in Wien stehen sollen.

Am Montagabend hatte der 20 Jahre alte Anhänger der IS-Terrormiliz in der Wiener Innenstadt vier Menschen getötet. Unter den Todesopfern ist eine Deutsche, wie Bundesaußenminister Heiko Maas bestätigte. 22 Menschen wurden teilweise schwer verletzt. Die Polizei erschoss den Attentäter.

Zwei Männer in Winterthur verhaftet

Im Zusammenhang mit dem Anschlag sind am Dienstag zwei Männer im schweizerischen Winterthur verhaftet worden, wie der Tagesanzeiger berichtet. Die Kantonspolizei Zürich hat nach den Angriffen in Wien den Einsatzstab "Wien" gebildet, um zu prüfen, ob Bezüge der Taten in Wien zum Kanton Zürich bestehen, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Polizeiliche Ermittlungen hätten dann zur Identifizierung eines 18- und eines 24-jährigen Schweizers geführt. Die beiden Männer seien am Dienstagnachmittag in Abstimmung mit den österreichischen Behörden durch die Spezialeinheit EG Diamant in Winterthur verhaftet worden. Inwiefern es eine Verbindung zwischen den beiden Verhafteten und dem mutmaßlichen Attentäter gab, sei zurzeit Gegenstand der laufenden Abklärungen und Ermittlungen, die durch die zuständigen Behörden geführt werden.

Die Kantonspolizei Zürich stehe zusammen mit dem Bundesamt für Polizei (Fedpol) in einem engen Informationsaustausch mit der österreichischen Polizei, wie es weiter heisst. Die restlose Aufklärung einer möglichen Tatbeteiligung gelte als höchstes Ziel beider Sicherheitsbehörden.

Neben der Kantonspolizei Zürich waren die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich, die Bundeskriminalpolizei, das Fedpol sowie die Stadtpolizei Winterthur beteiligt.

Um die Hintergründe des Anschlages aufzuklären, hat sich Österreich inzwischen um Amtshilfe in Nordmazedonien bemüht. Der in der Nähe von Wien geborene Attentäter hat einen österreichischen und einen nordmazedonischen Pass. Die Wiener Polizei habe über den Polizeiverbund Europol um Zusammenarbeit und relevante Informationen über ihn ersucht, heißt es.