Der Balkon der Neuen Burg in Wien, auf dem Adolf Hitler 1938 den "Anschluss" Österreichs an das Deutsche Reich verkündete.

Tabuisiert und abgesperrt: Warum es längst an der Zeit ist, dass die Republik Österreich dem "Hitler-Balkon" in Wien ein anderes Framing gibt.

Von Delna Antia

Betreten darf man ihn nicht. Und seinen Namen sollte man auch nicht nennen. Dennoch kennt ihn womöglich die ganze Welt, diesen Balkon in Wien. Er gehört zur Hofburg und imponiert in seiner Größe und habsburgischen Mächtigkeit. Wer über den Heldenplatz der Hauptstadt kommt, wird beim Blick nach oben innehalten, nicht nur als Tourist, auch als langjähriger Stadtbewohner. Doch der Zutritt auf die rund 200 Quadratmeter der Neuen Burg, wie dieser Teil der Hofburg bezeichnet wird, ist untersagt. Eine Eisenverriegelung samt Vorhängeschloss an der Tür im Inneren macht das öffentliche Betretungsverbot haptisch.