Von Angelika Slavik, Berlin

Wäre der Anlass nicht so bitter gewesen, man hätte den Auftritten des Lothar Wieler eine beachtliche kabarettistische Qualität zuerkennen können. Am Höhepunkt der Pandemie saß der Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI) Woche für Woche in der Bundespressekonferenz und mühte sich, den Deutschen die Sache mit dem Virus näherzubringen. Und zwar so anschaulich wie möglich. Das Virusgeschehen, erklärte er dann etwa, sei wie "ein prall gefüllter Luftballon, den wir gemeinsam unter Wasser halten müssen". Oder, andere Woche, Deutschland sei wie ein Wagen, der auf einer kurvenreichen Bergstraße viel zu schnell unterwegs sei, "da hilft dann auch keine Notbremse mehr". Als die Infektionszahlen explodierten, konstatierte er: "Dieser Eimer Wasser, der ist ausgeschüttet. Dieses Wasser kriegen wir da nicht mehr rein." Und als er den Eindruck gewann, seine Mahnungen fänden nicht ausreichend Beachtung, kam er zu dem Schluss: "Ich bin schon lange ein Papagei."