13. August 2019, 18:58 Uhr Wiedervereinigung Mut zum Umbruch

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnert in Berlin an die friedliche Revolution, die 1989 das Ende der deutschen Teilung bewirkte.

Von Camilla Kohrs , epd, Berlin

Es ist ein wildes Medley, mit dem das Quartett die Zusammenkunft im Schloss Bellevue eröffnet. Kaum sind die ersten Takte der DDR-Hymne "Auferstanden aus Ruinen" im Großen Saal erklungen, leiten die vier Cellisten direkt über zur deutschen Nationalhymne - gefolgt von "Looking for Freedom" von David Hasselhoff, der EU-Hymne, "Freiheit" von Marius Müller-Westernhagen und "Wind of Change" von den Scorpions. Der Mix passt, 30 Jahre nach der friedlichen Revolution in der DDR. Frank-Walter Steinmeier hat in seinen Amtssitz geladen, er spricht über den 58. Jahrestag des Mauerbaus, er gedenkt der Mauertoten. Und er betont den Mut der Menschen, die 1989 auf die Straße gingen. Die Mauer sei am 9. November nicht gefallen, sondern von den Bürgerinnen und Bürgern der DDR zum Einsturz gebracht worden.

Der Bundespräsident fordert zudem mehr Anerkennung für die Menschen, die in der DDR gelebt und den Umbruch "angenommen, geschultert und gestaltet haben". Mehr Wertschätzung wünscht er sich auch für die Menschen, die aus Südeuropa, der Türkei, Polen und anderen Ländern eingewandert sind und dazu beigetragen haben, die Wende zu bewältigen.

Auch heute stehe auf der falschen Seite, wer Menschen verunglimpft, sagt Steinmeier

Aber auch Fehler seien bei der Wiedervereinigung geschehen, das dürfe nicht verschwiegen werden: "Viele wollten glauben, dass das vereinte Deutschland nichts anderes ist als eine vergrößerte Bundesrepublik", sagt Steinmeier. Das sei ein Irrtum. Ohne sie zu nennen, kritisiert der Bundespräsident die AfD: Politische Gruppen versuchten, das Erbe von '89 für Angstparolen zu stehlen. Das sei eine perfide Verdrehung der Geschichte. Der thüringische AfD-Landessprecher Björn Höcke, aufgewachsen in Rheinland-Pfalz, hatte auf einer Wahlveranstaltung gesagt, das politische Klima fühle sich heute wieder an wie in der DDR, und dafür "haben wir nicht die friedliche Revolution gemacht".

Steinmeier erinnert daran, dass 1989 jene auf der falschen Seite standen, die mit Füßen die Menschenwürde traten. Und auch heute stehe auf der falschen Seite, "wer Mitmenschen verunglimpft oder bedroht, wer das Gift des Hasses in die Sprache und in die Gesellschaft trägt".

Mit seiner Rede eröffnete Steinmeier das erste von vier Gesprächen, die bis zum 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November stattfinden. Eingeladen waren die Journalisten Georg Mascolo und Siegbert Schefke, der mit dem Fotografen Aram Radomski am 9. Oktober 1989 von einem Leipziger Kirchturm heimlich die bis dahin größte Montagsdemonstration filmte. Die Aufnahmen gingen um die Welt.

In der zentralen Mauer-Gedenkstätte in Berlin wurde bei einer Andacht in der Kapelle der Versöhnung auf dem früheren Todesstreifen eine Kerze für alle Opfer entzündet. Pfarrer Thomas Jeutner rief dazu auf, die Teilung durch die Mauer nicht zu vergessen: "Sie schnitt in das Herz der Stadt; sie trennte Straßen und Stadtteile, Familien und Freunde." Am 13. August 1961 hatte die SED-Führung mit dem Bau begonnen.