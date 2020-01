15. Januar 1990: Demonstranten stürmen ein Büro der Stasi-Zentrale in der Normannenstraße, Ost-Berlin.

Um die Wiedervereinigung nicht zu belasten, sollte es 1990 eine Amnestie für Auslandsspione der DDR geben. Bislang geheime Akten zeigen, warum das Gesetz in letzter Minute gescheitert ist.

Man kann diese Geschichte in einer Dreizimmerwohnung im Berliner Stadtteil Weißensee beginnen lassen, in einem Seniorenheim in München oder auf der Präsidialebene des Deutschen Bundestages.