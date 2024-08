Die umkämpfte EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur ist in Kraft getreten. Das Gesetz besagt etwa, dass auf 20 Prozent der Landflächen und Meere in der EU bis 2030 Schutzmaßnahmen vorgenommen werden sollen. Dazu zählt etwa, dass Moore wieder vernässt, mehr Bäume in Städten gepflanzt oder Flüsse zurück in ihren natürlichen Zustand versetzt werden sollen. „Die Mitgliedstaaten entscheiden, welche spezifischen Maßnahmen in ihrem Hoheitsgebiet durchgeführt werden sollen“, so die EU-Kommission. Hintergrund ist, dass die Natur in Europa nach EU-Angaben oft in einem schlechten Zustand ist. Von einem großen Fortschritt sprach Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne): „Intakte Natur ist gerade in der Klimakrise besonders wichtig.“ Diese könne klimaschädliches CO₂ speichern. Die EU-Staaten haben nun zwei Jahre Zeit, der EU-Kommission einen Plan vorzulegen, was sie unternehmen wollen, so das Umweltministerium.