Mit einer pompösen Feier wird die weltberühmte Kathedrale Notre-Dame de Paris wiedereröffnet. Frankreichs Präsident Macron nutzt die Bühne, um sich zu inszenieren – und um zwei Gäste an einen Tisch zu bringen: Donald Trump und Wolodimir Selenskij.

Von Oliver Meiler, Paris

Eine Kirche und viel, viel Welt. Wer hätte gedacht, dass in diesen säkularisierten Zeiten die Wiedereröffnung einer Kathedrale ein so globales Ereignis werden würde, ein Event. Notre-Dame de Paris ist also zurück, wiederaufgebaut und wiedereröffnet etwas mehr als fünf Jahre nach dem Brand, der sie fast zerstört hätte. Mit drei Stockschlägen des Erzbischofs auf das Hauptportal. Mit den ersten Tönen aus den Orgelpfeifen, auch sie wieder wie neu. Mit den ersten Klängen der restaurierten Glocken. Die mächtigsten Klänge kamen von der Glocke „Emmanuel“, und das müsste man erfinden, wenn es kein Zufall wäre. Sie trägt ihren Namen seit 1430.