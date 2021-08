Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellt weitere Untersuchungen zur Herkunft des Covid-19-Erregers an. Um damit voranzukommen, müsse "die Situation entpolitisiert" werden, teilte die WHO am Donnerstagabend mit. Die WHO macht Druck auf China, für weitere Forschungen Zugang zu den wichtigen Daten der ersten Corona-Fälle von 2019 zu gewähren. Italien gehe dabei als eines der ersten und am schwersten betroffenen Länder vorbildlich vor. Ein Team unter Federführung des Dänen Peter Embarek hatte Untersuchungen zum Ursprung des Virus in China anstellen lassen. Im dänischen Fernsehen sagte Embarek nun, eine der wahrscheinlichen Hypothesen sei, dass sich ein Labormitarbeiter bei Probenentnahmen von Fledermäusen im Feld infiziert habe.