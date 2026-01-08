In Hamburg steht Shahriar J. vor Gericht. Unter dem Pseudonym „White Tiger“ soll er Kinder online missbraucht und in den Suizid getrieben haben. Hinter dem Täter steht ein komplexes Netzwerk aus Sadisten und Rechtsextremen. Für die Konrad-Adenauer-Stiftung hat Felix Neumann eine der dunkelsten Ecken des Internets ausgeleuchtet. Ein Gespräch über eine Szene, die vereint ist im Menschenhass, über die Folgen in der analogen Welt und darüber, warum der Politologe bei den Recherchen einen Arztkittel trug.
Gewalt gegen Kinder im Netz„Die Auswahl der Opfer ist nicht zufällig“
Pädokriminelle machen im Netz Jagd auf Kinder, treiben sie zu Selbstverletzungen, ergötzen sich an ihrem Leid. Warum die Gewalt in „Com-Netzwerken“ keine Grenzen kennt und Ermittler oft überfordert sind, erklärt der Extremismusexperte Felix Neumann.
Interview von Ulrike Nimz
