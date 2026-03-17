Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Ende der SED-Diktatur in der DDR soll in Berlin ein Mahnmal für deren Opfer entstehen. Am Dienstag startete ein internationaler Wettbewerb für die künstlerische Gestaltung eines „Denkmals zur Mahnung und Erinnerung an die Opfer der kommunistischen Diktatur in Deutschland“, wie der parteilose Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mitteilte. Das Mahnmal soll in der Hauptstadt im Spreebogenpark zwischen Bundeskanzleramt und Bundestag entstehen. Die Pläne zur Errichtung eines solchen Denkmals gehen auf einen Bundestagsbeschluss zurück. Ein Preisgericht soll im November über den Siegerentwurf entscheiden. Der Bau ist für 2027/28 geplant.