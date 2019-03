14. März 2019, 18:46 Uhr Wettbewerb Der SPD gefallen "Champions"

Große Unternehmen sollen fusionieren dürfen, um global zu bestehen.



Von Cerstin Gammelin und Mike Szymanski , Berlin

In der SPD wächst die Bereitschaft, Zusammenschlüsse großer Unternehmen in Europa zu ermöglichen, wenn diese sich dadurch in Zukunft besser im Wettbewerb mit China und den USA behaupten können. "Die Bildung von global wettbewerbsfähigen Champions in zentralen Zukunftsindustrien muss möglich sein", schreiben der parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider und Fraktionsvize Achim Post in einem gemeinsamen Positionspapier, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Dazu bedürfe es einer "Weiterentwicklung des Kartellrechts" in der EU. Bei Entscheidungen der Wettbewerbshüter müsse künftig der globale und nicht nur der "nationale beziehungsweise europäische Markt" stärker berücksichtigt werden, heißt es darin.

Nach der gescheiterten Fusion der Zugsparten von Siemens und dem französischen Konkurrenten Alstom aus Furcht vor der marktbeherrschenden Stellung eines neuen Giganten hatte die Diskussion über Vor- und Nachteile an Fahrt aufgenommen. Kanzlerin Angela Merkel hat sich bereits dafür ausgesprochen, das europäische Wettbewerbsrecht zu verändern. "Wir müssen uns fragen, ob wir in Europa bereit sind, Unternehmen zuzulassen, die global erfolgreich sein können", sagte sie im Februar. In der SPD gilt Finanzminister Olaf Scholz ebenfalls als Verfechter global wettbewerbsfähiger "Champions". Seit Monaten wird auch über einen möglichen Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank spekuliert. Bei der Commerzbank hat der Bund über seine Aktienbeteiligung von gut 15 Prozent, die er seit einer Rettungsaktion in der Finanzkrise hält, Mitspracherecht. Scholz betont, dass Deutschland starke Banken brauche, und sieht die Bundesregierung in der Rolle eines "fairen Begleiters von privatwirtschaftlichen Diskussionen". Im Positionspapier von Schneider und Post heißt es, es gehe angesichts der "zunehmend offensiven Industriepolitik großer Wirtschaftsmächte" darum, europäische Volkswirtschaften "angemessen zu schützen".

Deutlich auf Distanz zur Union gehen die beiden SPD-Politiker jedoch an anderen Stellen in ihrem Papier. Sie kritisieren die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karenbauer dafür, dass sie sich den Reformvorschlägen des französischen Präsidenten Emmanuel Macrons verschließe. "Während die CDU unter ihrer neuen Vorsitzenden statt eines beherzten Europa-Plans ein halbherziges Sammelsurium aus alten Markteuropa-Ideen, überzogenen Warnungen vor einem europäischen Superstaat und unverhohlenen Zweifeln gegenüber den Gemeinschaftsinstitutionen bietet, geht es uns um echten und mutigen Fortschritt in und für Europa", schreiben die beiden Politiker. Sie wollen mit Mindestlöhnen in Europa, einer gemeinsamen Arbeitslosenrückversicherung und einem Eurozonen-Budget "einen neuen europäischen Geist" wecken.