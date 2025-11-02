Es ist ein bedeutender diplomatischer Sieg für Marokko, er könnte die Wende bringen in einem Territorialkonflikt, der seit 50 Jahren für Unfrieden im Maghreb sorgt und bisher schier unlösbar zu sein schien: Am Freitagabend hat der UN-Sicherheitsrat eine Resolution zur Westsahara verabschiedet, die Rabat einen großen Schritt nach vorn bringt. Denn der Text erwähnt allein den marokkanischen Plan zur Zukunft der Region als Grundlage für anzustrebende Verhandlungen; der Gegenvorschlag der Unabhängigkeitsbewegung Frente Polisario bleibt, anders als sonst üblich, ungenannt. Damit wird die weitere Entwicklung zugunsten Rabats vorgespurt.