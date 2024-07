Von Martin Wittmann, London

Um 21.19 Uhr ist die Sonne offiziell untergegangen an diesem 4. Juli in London, aber der Tag will nicht so schnell vergehen. Um kurz vor zehn und damit auch kurz vor Schließung der Wahllokale ist es noch hell genug, um die Polling Station in der Central Hall Westminster ohne Beleuchtung zu finden. Es suchen aber nicht mehr viele. Die Wahl ist gelaufen. Eine Frau in den Dreißigern gibt noch ihre Stimme ab, sie verrät nur so viel: Alles ist besser als die regierenden Konservativen.