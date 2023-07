Bei einem erneuten Einsatz im besetzten Westjordanland haben israelische Sicherheitskräfte zwei Palästinenser getötet. Wie das israelische Militär und die palästinensischen Behörden am Freitag übereinstimmend mitteilten, gab es eine Razzia in der Stadt Nablus. Erst am Mittwoch hatte die israelische Armee ihren Großeinsatz in der ebenfalls im Westjordanland gelegenen Stadt Dschenin beendet. Bei dem Einsatz waren 12 Palästinenser getötet und rund 100 verletzt worden. Bisher war von zehn getöteten Palästinensern die Rede gewesen.