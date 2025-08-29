Israelische Soldaten haben im Westjordanland ein Team der Deutschen Welle (DW) mit Waffen bedroht und mit Tränengas beschossen. Wie der Auslandssender am Freitag in Berlin mitteilte, wurden die Medienschaffenden angegriffen, obwohl sie klar als Pressemitarbeiter gekennzeichnet waren. Das Team sei von Tränengas getroffen worden, aber unversehrt geblieben. Nach Senderangaben ereignete sich der Vorfall bereits am Dienstag bei Dreharbeiten in Ramallah und wurde filmisch dokumentiert. Das Team sei vor Ort gewesen, um die Risiken für Medienschaffende im israelisch besetzten Westjordanland zu dokumentieren. Bereits Anfang Juli war ein DW-Team im Dorf Sindschil nördlich von Ramallah von radikalen israelischen Siedlern mit Steinen beworfen und verfolgt worden.