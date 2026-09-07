Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Insidern zufolge die Räumung nicht genehmigter Siedler-Außenposten im Westjordanland angeordnet. Der Befehl beziehe sich auf Außenposten, die ohne offizielle Erlaubnis des israelischen Staates errichtet wurden. Finanzminister Bezalel Smotrich bestätigte eine entsprechende Anweisung für zwei Gebiete, in denen mehrheitlich Palästinenser leben. Zuvor hatte der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, gewalttätige Siedler als Terroristen verurteilt und harte Konsequenzen gefordert. Unterdessen ist nach palästinensischen Angaben am Sonntag bei einem Angriff radikaler israelischer Siedler auf das Dorf Hadscha nahe Kalkilia im Westjordanland ein 20-jähriger palästinensischer Student getötet worden, zwei weitere Menschen wurden laut Rotem Halbmond verletzt.