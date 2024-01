Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen den Angriff in dem Krankenhaus.

Als Zivilisten verkleidete israelische Soldaten töten in einem Krankenhaus im Westjordanland drei mutmaßliche Terroristen. Ist das rechtens? Der Völkerrechtler Christoph Safferling gibt Antworten.

Interview von Ronen Steinke, Berlin

Spezialkräfte der israelischen Armee haben sich am Dienstag in ein Krankenhaus im palästinensischen Westjordanland hineingeschlichen und dort ein Hamas-Mitglied und zwei Männer mit Verbindungen zum Islamischen Dschihad getötet. Zur Tarnung trugen sie eine Verkleidung - teils als Zivilisten, teils sogar als medizinisches Personal. Ist das rechtens? Der Völkerrechtler Christoph Safferling, 52, leitet die vom Auswärtigen Amt getragene Akademie Nürnberger Prinzipien, an der Juristen aus aller Welt für internationale Gerichtshöfe fortgebildet werden.